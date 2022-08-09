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بانوراما

الوسيط المعتقل يؤكد توظيفه بالمال

منذ 6 دقائق
فضيحة غش هزت الحرم الجامعي 2 أقر أن أستاذا جامعيا توسط له مع الكاتب العام لنيل منصب بمارتيل مقابل 15 مليونا هي فضيحة كبرى وغير مسبوقة، تفجرت وسط جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، والكليات التابعة لها بتطوان. شيكات ضمان كان يتحوزها العلبة السوداء لأسرار توظيف الأستاذة الجامعيينأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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