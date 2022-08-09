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تلاعب في طلبات تعويض العلاجات

منذ 3 دقائق
تمكن النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من رصد حالات غش في الملفات التي تم التوصل بها من الملتحقين الجدد بالتغطية الصحية. وأفادت مصادر أنه تم ضبط هذه الحالات بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ أن النظام المعلوماتي بات بإمكانه مقارنة كل المعطيات التي يقدمها المؤمن لهم وتحليلها ورصدأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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