الأولى
“نايضة” بمحاكم البيضاء
شائعات تطيح بمسؤولين والأنظار تتجه إلى تحقيقات “الأوديو” المسرب طفت على السطح شائعات مصاحبة لملف السمسرة، والذي تفجر، أخيرا، بالبيضاء وتورط فيه قضاة ومحام وموظفون وسماسرة. وحملت محادثات عديدة، عبر تطبيق التراسل الفوري، أخبارا عن إعفاء مسؤولين قضائيين بالبيضاء، بل وصل الأمر إلى حد الحديث عن متابعاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا