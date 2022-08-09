الأولى
تحت الدف
أخر ما تفتقت عنه «عبقرية» بعض الموظفين للحصول على عطلة طويلة الأمد، هو الشطط في استعمال القانون، إذ لم يجد بعض ضباط الحالة المدنية حرجا في فرض شرط أن يولد المولود في دائرة اختصاصه الترابي لقبول تسجيله، مع العلم أنه لا يوجد في قيادته مستشفى أو مستوصفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا