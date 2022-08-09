الأولى
اعتقال مهاجم الإسلام وإمارة المؤمنين
أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم، الأسبوع الماضي، بإيداع شاب رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، بعدما سطرت له متابعة الإساءة للدين الإسلامي بواسطة وسائل إلكترونية، مبررة قرارها إلى خطورة الفعل الجرمي المرتكب من قبل الظنين. وأفاد مصدر “الصباح” أن الموقوف سقط بعدما رصدت خليةأكمل القراءة »
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