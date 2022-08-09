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هدر 100 مليار في قناطر “مغشوشة”

منذ 41 ثانية
مقاولات “محظوظة” تفوز بأغلب الصفقات وأزيد من 400 قنطرة مهددة بالانهيار فضح نواب في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بعض المديرين الإقليميين لوزارة التجهيز والماء، الذين يتلاعبون في صفقات بناء القناطر، ومعهم مقاولات «محظوظة». وكشف نواب في سؤال كتابي مشترك، عن حجم الفساد الذي ضرب بناء العديدأكمل القراءة »

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منذ 41 ثانية


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