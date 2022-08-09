الأولى
قتيل يفضح معامل سرية لـ”المازوط”
يوجد بعضها بمنطقة الخيايطة وتستعمل بقايا البلاستيك لتقطير مواد نفطية فضح انفجار خزان يستعمل لتدوير وحرق مواد بلاستيكية بمنطقة الخيايطة بضواحي البيضاء، معامل سرية وأخرى غير مرخصة لتقطير مواد محترقة واستخراج مواد نفطية، ضمنها كميات من الكازوال (المازوط). وتغادر كميات من هذه المادة “الحيوية” المنطقة في اتجاهاتأكمل القراءة »
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