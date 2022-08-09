أخبار الصباح
أخبار الصباح
< اعتداء اعتدى عدد من "المشرملين"، أول أمس (الأحد)، على عناصر الوقاية المدنية التي كانت في طريقها لإخماد النيران في منزل بعمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان. ووجد رجال الوقاية المدنية صعوبة بالغة في الولوج للمكان، بسبب احتلال الرصيف العمومي والأزقة من قبل الباعة الجائلين، وتعرض بعضهم لاعتداءأكمل القراءة »
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