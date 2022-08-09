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بانوراما

نهاية تجربة التناوب

منذ 14 دقيقة
مذكرات مستشار اليوسفي 8 نخبة العهد الجديد لم تكن تريد استمرار شخص بوزن اليوسفي وشرعيته التاريخية والنضالية يعد كتاب عبد العزيز النويضي، مذكرات مستشار للوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي، دروس من تجربة « التناوب» وما بعدها، الصادر في 2022، غنيا بالوقائع والأحداث التي عرفها المغرب المعاصر. ويتطرقأكمل القراءة »

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منذ 14 دقيقة


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