الصباح الفني
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هندي يسقط في إناء مغلي أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا هنديا يسقط في إناء يغلي على النار. وظهر الرجل مخمورا في الفيديو، وكان يحاول الاستعراض بالجلوس على حافة إناء كبير موضوع على النار لإعداد “العصيدة”. ويقام في الهند مهرجان سنوي لإعداد وتوزيع “العصيدة”أكمل القراءة »
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