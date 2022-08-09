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الصباح الفني

لقطات

منذ 4 دقائق
هندي‭ ‬يسقط‭ ‬في‭ ‬إناء‭ ‬مغلي أظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬متداول‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬رجلا‭ ‬هنديا‭ ‬يسقط‭ ‬في‭ ‬إناء‭ ‬يغلي‭ ‬على‭ ‬النار‭. ‬وظهر‭ ‬الرجل‭ ‬مخمورا‭ ‬في‭ ‬الفيديو،‭ ‬وكان‭ ‬يحاول‭ ‬الاستعراض‭ ‬بالجلوس‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬إناء‭ ‬كبير‭ ‬موضوع‭ ‬على‭ ‬النار‭ ‬لإعداد‭ “‬العصيدة‭”. ‬ويقام‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬مهرجان‭ ‬سنوي‭ ‬لإعداد‭ ‬وتوزيع‭ “‬العصيدة‭”أكمل القراءة »

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