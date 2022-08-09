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الوالي وولاص

منذ 4 دقائق
عبر الممثل والمخرج رشيد الوالي عن اعتزازه بصداقته بالكوميدي الطاهر ولاص، الذي التقاه بالبيضاء. وكتب الوالي قائلا “الفنان الكوميدي بامتياز الطاهر ولاص من الفنانين الذين أحب أن أشاهدهم على خشبة المسرح. له طريقة رائعة في الإضحاك…ستانداب ديالو غير تفرج فيه وتمتع”. وأضاف الوالي “يحكي عن قصص واقعيةأكمل القراءة »

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