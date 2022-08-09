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حوادث

النصب يورط مسير محطة للوقود

منذ 5 دقائق
مزج أطنانا من المياه مع كمية قليلة من البنزين قبل بيعها للسائقين لتحقيق أرباح غير مشروعة باشرت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن بني ملال، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع مسير إحدى محطات الوقود بالمدينة، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالنصب على الزبناء، لكشف ملابساتأكمل القراءة »

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