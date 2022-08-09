حوادث
قتيل في جلسة خمرية بالمحمدية
اهتزت جماعة الشلالات، ليلة السبت الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص في عقده الثالث، على يد جاره بجماعة الشلالات التابعة للنفوذ الترابي لعمالة المحمدية. وأوردت مصادر عليمة لـ”الصباح”، أن الضحية لقي حتفه جراء تلقيه طعنة خطيرة في العنق، بسبب خلاف تافه مع الجاني. وتسارعأكمل القراءة »
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