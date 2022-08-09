fbpx
الصباح الفني

تكريم‭ ‬التسولي‭ ‬في‭ ‬الفداء‭ ‬المسرحي

منذ 5 دقائق
التسولي‭ ‬خلال‭ ‬تكريمه‭ (‬خاص‭)‬
انطلقت،‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬الفداء‭ ‬الوطني‭ ‬للمسرح،‭ ‬دورة‭ “‬المرحوم‭ ‬حسين‭ ‬الحوري‭” ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬مقاطعة‭ ‬الفداء،‭ ‬حتى‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬نحو‭ ‬انطلاقة‭ ‬مسرحية‭ ‬جديدة‭”.‬ وتميز‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة،‭ ‬التي‭ ‬تراهن‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الحياة‭ ‬الثقافية‭ ‬والمسرحية‭ ‬خصوصا‭ ‬بتراب‭ ‬منطقة‭ ‬الفداء‭ ‬درب‭ ‬السلطان،‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.