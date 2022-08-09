الصباح الفني
تكريم التسولي في الفداء المسرحي
انطلقت، مساء السبت الماضي، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الفداء الوطني للمسرح، دورة “المرحوم حسين الحوري” التي تنظمها مقاطعة الفداء، حتى 14 من الشهر الجاري، تحت شعار “نحو انطلاقة مسرحية جديدة”. وتميز افتتاح الدورة، التي تراهن على إعادة الحياة الثقافية والمسرحية خصوصا بتراب منطقة الفداء درب السلطان،أكمل القراءة »
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