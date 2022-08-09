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منذ 4 دقائق
غرفة تنظم‭ ‬غرفة‭ ‬الصناعة‭ ‬التقليدية‭ ‬لجهة‭ ‬مراكش‭ ‬آسفي،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬غشت‭ ‬الجاري،‭ ‬معرضا‭ ‬جهويا‭ ‬للصناعة‭ ‬التقليدية‭ ‬بآسفي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬102‭ ‬من‭ ‬العارضين،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬اقتناؤكم‭ ‬لمنتجات‭ ‬الصناعة‭ ‬التقليدية‭.. ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬للصانع‭ ‬التقليدي‭”.‬ المعرض،‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬المكتب‭ ‬الشريف‭ ‬للفوسفاط‭ ‬ووزارة‭ ‬السياحة‭ ‬والصناعة‭أكمل القراءة »

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