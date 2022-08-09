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غرفة تنظم غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 22 غشت الجاري، معرضا جهويا للصناعة التقليدية بآسفي، بمشاركة 102 من العارضين، تحت شعار “اقتناؤكم لمنتجات الصناعة التقليدية.. دعم وتشجيع للصانع التقليدي”. المعرض، الذي ينظم بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط ووزارة السياحة والصناعةأكمل القراءة »
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