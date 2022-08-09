حوادث
الحبس لمبتزي أستاذ بالشماعية
أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية، أخيرا، أفراد شبكة متخصصة في النصب والابتزاز باستعمال فيديوهات جنسية. وحكمت الهيأة على المتهم الأول بخمس سنوات سجنا مع أداء تعويض مالي للضحية قدره 30 ألف درهم، وحكمت على شريكه بسنتين حبسا نافذا. وتم تحريك المتابعة في حق المتهمين بعدما تقدم أستاذ يشتغلأكمل القراءة »
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