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خاص

ضغينة‭ ‬وسوء‭ ‬نية

منذ 5 دقائق
شوقي‭ ‬بنيوب‭            (‬ماب‭)‬
المندوبية‭ ‬الوزارية‭ ‬المكلفة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تنسف‭ ‬رسالة‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬ أكدت‭ ‬المندوبية‭ ‬الوزارية‭ ‬المكلفة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ (‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭) ‬كشفت‭ ‬بصفة‭ ‬جلية‭ ‬أنها‭ ‬أداة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬مضادة‭ ‬وممنهجة‭ ‬ضد‭ ‬المغرب،‭ ‬مسجلة‭ ‬بإيجابية‭ ‬عالية،‭ ‬الحيوية‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬عكستها‭ ‬الردود‭ ‬التلقائية‭ ‬على‭ ‬ادعاءات‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭.‬ وأفادت‭ ‬المندوبية‭أكمل القراءة »

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