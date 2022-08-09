خاص
ضغينة وسوء نية
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنسف رسالة «هيومن رايتس ووتش» أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن منظمة (هيومن رايتس ووتش) كشفت بصفة جلية أنها أداة في حملة مضادة وممنهجة ضد المغرب، مسجلة بإيجابية عالية، الحيوية المدنية التي عكستها الردود التلقائية على ادعاءات هذه المنظمة. وأفادت المندوبيةأكمل القراءة »
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