الصباح الفني
حفل للغافولي في “أوريونتاليس” كندا
يستعد الفنان زكرياء الغافولي لإحياء حفل فني ضمن فعاليات مهرجان “أوريانتاليس”، المنظم بكندا لفائدة أبناء الجالية المغربية والعربية، والذي سيعرف مشاركة فنانين يمثلون عدة دول ويقدمون فقرات فنية بأنماط موسيقية متنوعة. وعبر الغافولي عن سعادته الكبيرة باختياره للمشاركة في التظاهرة الفنية، إذ جاء في رسالة له إلىأكمل القراءة »
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