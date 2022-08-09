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الصباح الفني

حفل‭ ‬للغافولي‭ ‬في‭ “‬أوريونتاليس‭” ‬كندا

منذ 5 دقائق
يستعد‭ ‬الفنان‭ ‬زكرياء‭ ‬الغافولي‭ ‬لإحياء‭ ‬حفل‭ ‬فني‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ “‬أوريانتاليس‭”‬،‭ ‬المنظم‭ ‬بكندا‭ ‬لفائدة‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬والعربية،‭ ‬والذي‭ ‬سيعرف‭ ‬مشاركة‭ ‬فنانين‭ ‬يمثلون‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬ويقدمون‭ ‬فقرات‭ ‬فنية‭ ‬بأنماط‭ ‬موسيقية‭ ‬متنوعة‭.‬ وعبر‭ ‬الغافولي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬باختياره‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬الفنية،‭ ‬إذ‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬له‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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