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أسواق

‭”‬إنوي‭” ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬رقمية‭ ‬جديدة

منذ 4 دقائق
أطلقت‭ “‬إنوي‭”‬،‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات،‭ ‬تطبيقا‭ ‬جديدا‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ “‬ماي‭ ‬إينوي‭”‬،‭ ‬يتيح‭ ‬لكافة‭ ‬المشتركين‭ ‬إمكانية‭ ‬الولوج،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بضعة‭ ‬نقرات‭ ‬فقط،‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الخصائص‭ ‬الجديدة‭.‬ ويقدم‭ ‬الإصدار‭ ‬الجديد‭ ‬مسارات‭ ‬أكثر‭ ‬جودة‭ ‬وفعالية‭ ‬وأكثر‭ ‬سهولة‭ ‬لكافة‭ ‬زبناء‭ “‬إنوي‭”. ‬وتتوفر‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة،‭ ‬والمتمحورة‭ ‬حول‭ ‬احتياجات‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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