أسواق
”إنوي” في تجربة رقمية جديدة
أطلقت “إنوي”، الفاعلة في مجال الاتصالات، تطبيقا جديدا تحت اسم “ماي إينوي”، يتيح لكافة المشتركين إمكانية الولوج، من خلال بضعة نقرات فقط، إلى تشكيلة جديدة من الخصائص الجديدة. ويقدم الإصدار الجديد مسارات أكثر جودة وفعالية وأكثر سهولة لكافة زبناء “إنوي”. وتتوفر هذه النسخة الجديدة، والمتمحورة حول احتياجاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا