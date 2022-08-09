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حوادث

التزوير يسقط ممرضة وطبيبة

منذ 4 دقائق
متهمتان بالارتشاء وتسليم شهادات طبية على سبيل المحاباة وعراك بين عائلتين فضح الأمر لم تكتف ممرضة بمستشفى الحي الحسني بالبيضاء، بمنح شهادتين طبيتين مزورتين لرجل وزوجته، لتفادي الاعتقال بعد تورطهما في إصابة امرأة بكسر خلال نزاع دموي مع عائلتها، بل حولت خدوشا أصيب بها طالب الشهادة إلىأكمل القراءة »

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