حوادث
مغاربة مطاردون في القارات الخمس
منهم “وزير مالية” شبكة “ملائكة الموت” وآخرون يتعقب الأمن الأوربي خطواتهم تتعقب الشرطة الدولية أوكارا سرية لمغاربة يتزعمون شبكة “موكرو مافيا”، المعروفة باسم “ملائكة الموت”، بعد ورود تقارير أمنية عن فرارهم من هولندا في اتجاه دول بالقارات الخمس. وأعلنت مصالح أمنية في دول عديدة استنفارا في صفوفها،أكمل القراءة »
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