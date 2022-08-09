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حوادث

مغاربة مطاردون في القارات الخمس

منذ 4 دقائق
2017-12-15 19:23:57 AMSTERDAM - De politie heeft de omgeving van de Grote Wittenburgstraat afgezet waar de hulpdiensten aanwezig zijn na een schietpartij. ANP EVERT ELZINGA
منهم “وزير مالية” شبكة “ملائكة الموت” وآخرون يتعقب الأمن الأوربي خطواتهم تتعقب الشرطة الدولية أوكارا سرية لمغاربة يتزعمون شبكة “موكرو مافيا”، المعروفة باسم “ملائكة الموت”، بعد ورود تقارير أمنية عن فرارهم من هولندا في اتجاه دول بالقارات الخمس. وأعلنت مصالح أمنية في دول عديدة استنفارا في صفوفها،أكمل القراءة »

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