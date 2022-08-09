أسواق
منتجان جديدان من “فوريفر”
أطلقت علامة “فوريفر”، المتخصصة في مجال الصحة ومنتجات التجميل الطبيعية، منتجين جديدين لترطيب البشرة وتغذيتها، بمكونات طبيعية. ويتعلق الأمر بـ “ألوي بادي ووش”، الذي يحتوي على فيتامينات “أ” و”سي” و”أو”، إضافة إلى الصبار، ويتميز ببنية خفيفة وسهلة الغسل، وهو خال من “السولفات” ومزود بمؤشر “بي إتش”أكمل القراءة »
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