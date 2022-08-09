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أسواق

منتجان‭ ‬جديدان‭ ‬من‭ “‬فوريفر‭”‬

منذ 4 دقائق
أطلقت‭ ‬علامة‭ “‬فوريفر‭”‬،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬ومنتجات‭ ‬التجميل‭ ‬الطبيعية،‭ ‬منتجين‭ ‬جديدين‭ ‬لترطيب‭ ‬البشرة‭ ‬وتغذيتها،‭ ‬بمكونات‭ ‬طبيعية‭. ‬ ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بـ‭ “‬ألوي‭ ‬بادي‭ ‬ووش‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬فيتامينات‭ “‬أ‭” ‬و‭”‬سي‭” ‬و‭”‬أو‭”‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الصبار،‭ ‬ويتميز‭ ‬ببنية‭ ‬خفيفة‭ ‬وسهلة‭ ‬الغسل،‭ ‬وهو‭ ‬خال‭ ‬من‭ “‬السولفات‭” ‬ومزود‭ ‬بمؤشر‭ “‬بي‭ ‬إتش‭”أكمل القراءة »

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