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أسواق

إنتاج‭ ‬الحبوب‭ ‬ينخفض‭ ‬بـ‭ ‬67‭ ‬في‭ ‬المائة

منذ 4 دقائق
أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬والتنمية‭ ‬القروية‭ ‬والمياه‭ ‬والغابات،‭ ‬أن‭ ‬الإنتاج‭ ‬النهائي‭ ‬للحبوب‭ ‬الرئيسية‭ ‬لموسم‭ ‬2021‭-‬2022‭ ‬يقدر‭ ‬ب34‭ ‬مليون‭ ‬قنطار،‭ ‬بانخفاض‭ ‬بنسبة‭ ‬67‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالموسم‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬أداء‭ ‬استثنائيا‭ ‬قدره‭ ‬103‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬قنطار‭. ‬ وأضافت‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬لها،‭ ‬أن‭ ‬مساحة‭ ‬الحبوب‭ ‬المزروعة‭ ‬لهذا‭أكمل القراءة »

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