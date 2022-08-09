أسواق
إنتاج الحبوب ينخفض بـ 67 في المائة
أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الإنتاج النهائي للحبوب الرئيسية لموسم 2021-2022 يقدر ب34 مليون قنطار، بانخفاض بنسبة 67 في المائة، مقارنة بالموسم السابق الذي سجل أداء استثنائيا قدره 103.2 مليون قنطار. وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن مساحة الحبوب المزروعة لهذاأكمل القراءة »
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