اذاعة وتلفزيون
“ولاد علي” على “دوزيم”
تحدد القناة الثانية موعدا، اليوم (الثلاثاء) مع حلقة من أحداث سلسلة “ولاد علي”، التي تبث على الساعة الثامنة وأربعين دقيقة، وهو من بطولة فضيلة بنموسى ورشيد رفيق وباسو. وتتناول السلسلة قصة عائلة «علي» المكونة من مجموعة من الشباب الذين يعيشون رفقة والدتهم المريضة والتي تحاول في كلأكمل القراءة »
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