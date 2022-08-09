أسواق
”جوميا” تطلق خدمتها الإلكترونية
أعلنت “جوميا”، الشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية بالمغرب، عن إطلاق خدمتها الإلكترونية الجديدة “سوق جوميا للأغذية” المتاحة على تطبيق “جوميا فوود”، والتي تضمن توصيلا فائق السرعة للمشتريات، التي يتم تسليمها في ظرف لا يتعدى 15 دقيقة، بالنسبة إلى سكان البيضاء والرباط. وهي الخدمة الجديدة التي سيتم تعميمهاأكمل القراءة »
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