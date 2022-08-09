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أسواق

‭”‬جوميا‭” ‬تطلق‭ ‬خدمتها‭ ‬الإلكترونية

منذ 4 دقائق
التطبيق‭ ‬يضمن‭ ‬توصيلا‭ ‬سريعا‭         (‬خاص‭)‬
أعلنت‭ “‬جوميا‭”‬،‭ ‬الشركة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالمغرب،‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمتها‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الجديدة‭ “‬سوق‭ ‬جوميا‭ ‬للأغذية‭” ‬المتاحة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ “‬جوميا‭ ‬فوود‭”‬،‭ ‬والتي‭ ‬تضمن‭ ‬توصيلا‭ ‬فائق‭ ‬السرعة‭ ‬للمشتريات،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تسليمها‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬15‭ ‬دقيقة،‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬البيضاء‭ ‬والرباط‭. ‬وهي‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تعميمها‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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