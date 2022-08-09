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“الأوسكار” للمرأة القروية بمكناس
نظمت جمعية “أنوار لتنمية المرأة القروية”، بقاعة المؤتمرات حمرية بمكناس، حفل تتويج ملكة الأنامل الذهبية للمرأة القروية، بحضور ضيوف الشرف الفنانة نعيمة إلياس وآمال التمار وعتيقة عمار. وشهد الحفل تتويج حسنية الوكيلي، بجائزة الأنامل الذهبية وأحسن “أوسكار” للمرأة القروية، بسبب إبداعها في مجال “أشجار الخروب”، إضافة إلىأكمل القراءة »
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