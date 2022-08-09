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حوادث

السطو على عقارات بعقود بيع “مؤقتة”

منذ 4 دقائق
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مسير شركة عقارية احتال على شركائه بتواطؤ مع مسؤولي بنك والفرقة الوطنية تحقق في القضية وقع مساهمون في شركة عقارية، ضحية نصب محكمة، استهدفت عقارات تقدر قيمتها بعشرات الملايير، عندما فوتها مسير الشركة إلى بنك، بناء على عقود بيع مؤقتة بحجة أن الشركة تعاني ضائقة مالية خانقة،أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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