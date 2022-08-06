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الوكالة القضائية تربح معركة المتلاشيات
المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار يرفض طلب “شولز” الألمانية تعويضا بـ 60 مليارا أنصف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، التابع لمجموعة البنك الدولي، المغرب في نزاعه مع المجموعة الألمانية القابضة، المتخصصة في إعادة تدوير المعادن، والتي لجأت إلى المركز، في يناير 2019، في إطار مسطرة التحكيم الدولي،أكمل القراءة »
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