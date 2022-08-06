الرياضة
هجرة جماعية تربك برشيد
استنجد يوسفية برشيد، بلاعبي الأمل، وعناصر منتمية للهواة، في افتتاح مرحلة التحضير لمنافسات بطولة القسم الثاني، متأثرا بالرحيل الجماعي لكل لاعبيه، الذين تحولوا إلى غرفة النزاعات للتوصل بمستحقاتهم المالية العالقة. ويشرف المدرب عبد الرحيم النجار مؤقتا على هذه التداريب، التي انطلقت متأخرة، إذ يعاني الفريق عدة نواقصأكمل القراءة »
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