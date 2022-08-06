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الرياضة

جرينـدو بـاق فـي تطـوان

منذ 4 دقائق
الفريق جدد عقده وانتدب خمسة لاعبين ووزع المهام على أعضاء المكتب جدد المكتب المديري للمغرب التطواني ثقته في الطاقم التقني، الذي حقق معه الصعود إلى القسم الوطني الأول، بقيادة عبد اللطيف جريندو، وهشام اللويسي مساعدا له، ويوسف الرياني معدا بدنيا، والبرتغالي هيلدير جوزي دي أوليفيرا مدربا لحراسأكمل القراءة »

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