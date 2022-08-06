الرياضة
منتخب السلة الثلاثية في معسكر بتركيا
شد المنتخب الوطني لكرة السلة الثلاثية، الرحال صوب تركيا، لإقامة تجمع إعدادي، قبل المشاركة في النسخة الخامسة لألعاب التضامن الاسلامي، المقررة في قونية التركية، من 9 غشت الجاري إلى 18 منه. ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني خلال تجمعه الإعدادي المغلق بإسطنبول، الذي يتواصل إلى 10 غشتأكمل القراءة »
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