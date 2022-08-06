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الرياضة

منتخب السلة الثلاثية في معسكر بتركيا

منذ 3 دقائق
شد المنتخب الوطني لكرة السلة الثلاثية، الرحال صوب تركيا، لإقامة تجمع إعدادي، قبل المشاركة في النسخة الخامسة لألعاب التضامن الاسلامي، المقررة في قونية التركية، من 9 غشت الجاري إلى 18 منه. ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني خلال تجمعه الإعدادي المغلق بإسطنبول، الذي يتواصل إلى 10 غشتأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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