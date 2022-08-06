الأولى
أرض سلالية تورط برلمانيا وعاملا
خروقات في تنفيذ مقرر لمجلس الوصاية المركزي وقرار قضائي صادر عن محكمة النقض ورط مقرر صادر عن مجلس الوصاية على الأراضي السلالية تحت عدد 9 مكرر، وقرار قضائي صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تحت عدد 3821، السلطات الإقليمية لسطات التي غضت الطرف عن احتلال برلماني سابقأكمل القراءة »
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