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700 عداد تستنزف مياه البيضاء
يستنزف 700 عداد للماء الصالح للشرب مخزون البيضاء من هذه المادة الحيوية، إذ كشف إحصاء أولي، بتنسيق مع مصالح شركة “ليدك”، عن وجود هذا الكم الهائل من “الكونتورات” منتشرة في عدد من المقاطعات، وتشتغل دون انقطاع. وأصدرت نبيلة ارميلي، رئيسة مجلس جماعة البيضاء، على وجه السرعة، قراراأكمل القراءة »
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