الأولى
التحقيق في صفقات “باك صاحبي”
شبهات حول عشرات المشاريع بجماعات ترابية تتجاوز قيمتها 62 مليارا مسؤولون جماعيون يتبادلون “المارشيات” للتحايل على قانون تضارب المصالح يدقق مراقبو وزارة الداخلية في ملفات عدد من المشاريع التي أنجزت، منذ إقرار حالة الطوارئ في بعض الجماعات الترابية، خاصة بالمجال القروي. وأفادت مصادر “الصباح” أن الوزارة توصلتأكمل القراءة »
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