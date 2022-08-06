fbpx
الأولى

التحقيق في صفقات “باك صاحبي”

منذ 10 دقائق
شبهات حول عشرات المشاريع بجماعات ترابية تتجاوز قيمتها 62 مليارا مسؤولون جماعيون يتبادلون “المارشيات” للتحايل على قانون تضارب المصالح يدقق مراقبو وزارة الداخلية في ملفات عدد من المشاريع التي أنجزت، منذ إقرار حالة الطوارئ في بعض الجماعات الترابية، خاصة بالمجال القروي. وأفادت مصادر “الصباح” أن الوزارة توصلتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.