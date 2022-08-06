مجتمع
خروقات التعمير بالمحمدية تتفاقم
العامل يبحث في بناء مؤسسة للتعليم خارج المعايير تتوالى خروقات قوانين التعمير والبناء واستصدار الرخص بعمالة المحمدية، إذ تتوصل كتابة الضبط والمصالح المعنية وأجهزة الاستعلامات العامة بكم من الرسائل والملفات والوثائق يطلب أصحابها إجراء تحقيق. فبعد قرار التوقيف المؤقت الصادر في حق نائب رئيس جماعة المحمدية، بشبهةأكمل القراءة »
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