مجتمع
عمدة البيضاء تحذر
تتصدى جماعة البيضاء، منذ الأربعاء الماضي، للسلوكات المسببة في تبذير المياه، والمتمثلة في سقي المجالات الخضراء العامة والخاصة وغسل العربات والآليات بالماء الصالح للشرب وباستعمال الخراطيم قرب مجاري المياه العذبة وتنظيف الشوارع والأزقة والمساحات العمومية ومقرات السكنى ومختلف المحلات التجارية. وتهدف الجماعة بهذه الإجراءات إلى ضمان الحقأكمل القراءة »
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