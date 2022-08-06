مجتمع
اتحاد العمل النسائي يشهر مطالبه
دعا اتحاد العمل النسائي إلى “التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع مقتضيات دستور 2011، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، لما يشكله هذا القانون من مدخل أساسي لدمقرطة المجتمع ولتمكين النساء إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا”. وتابع الاتحاد الخطاب الملكي لمناسبة عيد العرش الذي اعتبره بمثابة خارطة طريقأكمل القراءة »
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