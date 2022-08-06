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مجتمع

الجديدة… مدينة المليون حفرة

منذ 23 ثانية
أصدر الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالجديدة، بيانا للرأي العام المحلي والوطني، بسبب ما اعتبره أوضاعا متردية باتت تعيش على وقعها الجديدة. وكشف الفرع الإقليمي أن الجديدة أصبحت تنعت بمدينة “المليون حفرة”، وأن رئيس “الجماعة استغل هذه الوضعية أثناء حملته الانتخابية وأعلن أمام المواطنين بأنأكمل القراءة »

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منذ 23 ثانية


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