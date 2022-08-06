بانوراما
الماء البارد يؤثر على الشهية
“كول وقيس” مع أدهشور يصاب بعض الأشخاص بمشكل فقدان الشهية أو فقدان الرغبة في تناول الطعام، عن غير قصد نتيجة حالة صحية أو نفسية عابرة. ولكن في بعض الحالات قد ينجم فقدان الشهية، عن هوس المصاب وقلقه المفرط على اكتساب الوزن، ما يدفعه إلى اتباع نظامأكمل القراءة »
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