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الرياضة

بطولة الهواة في 24 شتنبر

منذ دقيقتين
لا تغيير في نظام النزول والصعود الموسم المقبل قرر المكتب التنفيذي للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، انطلاق بطولة الهواة بكل أقسامها في 24 شتنبر المقبل، إذ عمم بلاغا على الفرق المنضوية تحت العصبة. وكشف مكتب الهواة أنه ناقش كل الترتيبات والإجراءات المتخذة لانطلاق الموسم الجديد في ظروفأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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