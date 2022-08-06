الرياضة
بطولة الهواة في 24 شتنبر
لا تغيير في نظام النزول والصعود الموسم المقبل قرر المكتب التنفيذي للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، انطلاق بطولة الهواة بكل أقسامها في 24 شتنبر المقبل، إذ عمم بلاغا على الفرق المنضوية تحت العصبة. وكشف مكتب الهواة أنه ناقش كل الترتيبات والإجراءات المتخذة لانطلاق الموسم الجديد في ظروفأكمل القراءة »
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