الرياضة
وكيل أعمال البحيري: اللاعب لم يوقع للوداد
الفريق يختبر مهاجما كونغوليا وسكومة يفاجئه بطلب فسخ عقده قال محمد نبيل، وكيل أعمال ياسين البحيري، إن اللاعب لم يوقع بعد في كشوفات الوداد. وكشف الوكيل ذاته، في تصريح ل”الصباح”، أن المفاوضات مازالت مستمرة، رغم توقفها بسبب خلاف حول المنحة، وقال “تفاجأت بدوري بسماع نبأ توقيع اللاعبأكمل القراءة »
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