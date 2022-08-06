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الرياضة

الجامعة تقلص مهام فتحي جمال

منذ دقيقتين
أبعدته عن المنتخبات الصغرى وكلفته بتكوين المدربين قلصت الجامعة الملكية لكرة القدم، مهام الإطار الوطني فتحي جمال، بالإدارة التقنية الوطنية، وكلفته بالتكوين فقط دون الإشراف على الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية. وكلفت الجامعة، فتحي جمال بتنظيم دورات التكوين للأطر الوطنية بعد تعاقدها مع البلجيكي كريس فان بويفيلد، مديراأكمل القراءة »

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