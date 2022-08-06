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مجتمع

كلية للطب ببني ملال

منذ دقيقتين
بعد سنوات من الترافع في مختلف المحافل والأنشطة الرسمية، تم أخيرا الإعلان عن إحداث كلية الطب والصيدلة بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، ثم إحداث مركز استشفائي جامعي، خلال مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي القطاع في أفق 2030. ووقع كل من خالدأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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