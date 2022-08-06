الرياضة
مقر جديد للجامعة
ستفتتح جامعة الكرة مقرها الجديد بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، ضاحية سلا، في فاتح شتنبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة، بعدما قامت الجامعة ببناء مقر جديد بالمركز نفسه، لتسهيل مأمورية عمل الموظفين والمستخدمين، وبالتالي تفادي كثرة التنقلات بين مقرها الحالي في حي الرياض والمعمورة، حيث تتمركز مهامأكمل القراءة »
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