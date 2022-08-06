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الرياضة

أزمـة خانقـة بوجـدة

منذ 3 دقائق
هوار هدد بالرحيل والعجز المالي وصل لثلاثة ملايير وغموض يلف مصير المدرب واستعدادات الموسم إنجاز: عبد الرزاق بونشوشن (وجدة) عقد مولودية وجدة، أول أمس (الخميس)، جمعه العام العادي السنوي للموسم 2021 / 2022، بمقر العصب الجهوية بوجدة، بحضور 20 منخرطا من أصل 28. وقال محمد هوار، رئيسأكمل القراءة »

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