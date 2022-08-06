الرياضة
أزمـة خانقـة بوجـدة
هوار هدد بالرحيل والعجز المالي وصل لثلاثة ملايير وغموض يلف مصير المدرب واستعدادات الموسم إنجاز: عبد الرزاق بونشوشن (وجدة) عقد مولودية وجدة، أول أمس (الخميس)، جمعه العام العادي السنوي للموسم 2021 / 2022، بمقر العصب الجهوية بوجدة، بحضور 20 منخرطا من أصل 28. وقال محمد هوار، رئيسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا