ملف الصباح
“العذريـة فالجيـب”
عمليات لا تتجاوز ساعة مقابل ألف درهم فقط والتعافي في 6 أسابيع “اللي عندو باب واحد الله اسدو عليه”، “هم لبكارة باي باي الله اجعل البركة فالأطباء”…من بين العبارات التي تكشف كيف أزاحت مصحات التجميل وخدمات بعض الأطباء هم استعادة العذرية التي تم فقدانها لأسباب مختلفة. “إعادةأكمل القراءة »
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