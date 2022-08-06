الرياضة
الإصابات تجتاح الأسود
سامي مايي ينضم إلى لائحة المصابين وشقيقه يعود إلى الملاعب بعد غياب طويل مازالت لعنة الإصابات تتعقب لاعبي المنتخب الوطني قبل ثلاثة أشهر من انطلاق نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وانضم سامي مايي، مدافع فيرينكفاروزي المجري،أكمل القراءة »
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