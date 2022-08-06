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الرياضة

السوالم يفاوض كروي للتجديد

منذ 6 دقائق
دخل شباب السوالم في مفاوضات متقدمة، من أجل تمديد عقد المهاجم رضوان كروي، الذي انتهى مع نهاية أول موسم خاضه الفريق في القسم الأول. ويعول شباب السوالم على بقاء كروي الذي يعد من الركائز الأساسية، ومن العناصر المجربة في الهجوم. وأكد كروي أن المفاوضات متواصلة مع شبابأكمل القراءة »

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