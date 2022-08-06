ملف الصباح
شهـادة “البكاروليـا”
توقيع بالدم على شهادة حسن السيرة والسلوك بالنسبة إلى المرأة وإقرار بالفحولة بالنسبة إلى الرجل لا يهدأ حتى يتأكد أنه وصل إلى الحد الذي يمكن أن “يتحسس”دما دافقا ينزل قطرات على فخذي “عذراء”، ومنه إلى ملاءة و”سروال” يرفع عاليا على إيقاع الأهازيج. ولا تتنفس الصعداء، حتى تسمعأكمل القراءة »
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