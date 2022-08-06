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ملف الصباح

بورتري: خط‭ ‬أحمر

منذ 26 ثانية
تمارس‭ ‬الدعارة‭ ‬لكنها‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬غشاء‭ ‬البكارة‭         (‬أرشيف‭)‬
تستعيد‭ ‬هاجر‭ ‬نشاطها‭ ‬في‭ ‬الدعارة،‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الصيف،‭ ‬إذ‭ ‬تؤكد‭ ‬أنها‭ ‬عانت‭ ‬كثيرا‭ ‬نتيجة‭ ‬بوار‭ “‬المهنة‭”‬،‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ “‬كورونا‭”. ‬وما‭ ‬إن‭ ‬تم‭ ‬تخفيف‭ ‬إجراءات‭ ‬منع‭ ‬عدوى‭ ‬الفيروس،‭ ‬حتى‭ ‬قررت‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬حياتها‭ “‬الجنسية‭” ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬زبنائها‭ ‬القدامى‭ ‬وفتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬نزوات‭ ‬جنسية‭ ‬عابرة‭.‬ لا‭ ‬تعرف‭أكمل القراءة »

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