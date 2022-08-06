ملف الصباح
بورتري: خط أحمر
تستعيد هاجر نشاطها في الدعارة، في فصل الصيف، إذ تؤكد أنها عانت كثيرا نتيجة بوار “المهنة”، بسبب جائحة “كورونا”. وما إن تم تخفيف إجراءات منع عدوى الفيروس، حتى قررت العودة إلى حياتها “الجنسية” بالبحث عن زبنائها القدامى وفتح المجال أمام الراغبين في نزوات جنسية عابرة. لا تعرفأكمل القراءة »
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